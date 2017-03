Bleibende Freundschaften mit Litauern

artikel-ansicht/dg/0/

Wer gespendet hat, erfuhr es quasi per Abschiedsbrief: Einstimmig hat die Mitgliederversammlung beschlossen, den Verein aufzulösen. Wirklich unzufrieden wirkt Reinhard Schlarmann, der stets das Herz dieses Vereins bildete, darüber nicht. "Im Grunde heißt das vor allem, dass wir die Hilfstransporte nicht mehr machen", sagt er. "Damit war der in der Satzung verankerte Hilfszweck dieses Vereins nicht mehr gegeben. Es hat sich einfach niemand gefunden, der es weitermacht, und mir wurde es langsam doch ein bisschen zu viel. Es war zwar eine Lust, aber es wurde auch ein bisschen zur Last."

Seit 1993 ist Reinhard Schlarmann selbst 70 Mal dort gewesen, um medizinische Hilfsgüter und Weihnachtspäckchen für die Kinder abzuliefern. Da Reinhard Schlarmann wie seine Frau Rosi, die ebenfalls mithalf, im Berliner St. Hedwig-Krankenhaus arbeitete, konnte er dort über viele Jahre lang dringend benötigte Materialien erhalten. Ab 1997 gesellten sich Helfer zu den Fahrten, und ab 2007 gab es das Dach dieses Vereins, in dem sich bis zu 40 Mitglieder zusammenfanden. Für die Fahrten stellten örtliche Firmen Autos zur Verfügung. "Hilfe, die ankommt", war das Motto. Auf vielen Veranstaltungen hat er Werbung für den Verein gemacht und um Spenden gebeten.

Neben medizinischen Gütern, mit denen zwei Krankenhäuser versorgt wurden, bestanden die Spenden vor allem aus Kleidung und Spielzeug, aber auch elektrischen Geräten. "Ich habe selber gestaunt, was da alles zusammengekommen ist", sagt Reinhard Schlarmann, der eine Liste mit den wichtigsten Sachen zusammengestellt hat.

Das Abholen schwerer Spenden aus Krankenhäusern und von Privatleuten, das Sortieren im heimischen Keller, das Verladen, die beschwerliche Fahrt mit den Lastern ins 1 100 Kilometer entfernte Sumskas, das fällt nun weg. "Wir haben ja jedes Stück in die Hand genommen, um zu sehen, ob es noch gut ist", sagt er über sich und seine Frau. Nun sei auch mal Zeit für einen Urlaub in eine andere Richtung, sagt der freundliche Katholik. Auf eine Kreuzfahrt zum Nordcap und über Helsinki bis nach St. Petersburg soll es gehen.

Übrigens habe der Bedarf in dem Land sich in den vergangenen Jahren auch geändert - wohl zum Positiven, was das Land angeht. Bedürftige Menschen gebe es zwar nach wie vor. "Die zentrale Kleiderkammer, die dort mit unseren Spenden eingerichtet worden ist, kann jetzt zum Teil auch von Litauern selbst mit Waren bestückt werden. Das wird von den Mitarbeiterinnen dort als ein Zeichen gesehen, dass die Armut nicht mehr überall derart groß ist, dass sie auf unsere Spenden angewiesen sind. Die Kleiderkammer kann anfangen, sich selbst zu tragen", so Schlarmann.

Die Auflösung des Vereins bedeute aber keineswegs, dass auch die Freundschaft mit den Litauern aufgegeben wird oder dass er selbst nun nie mehr nach Litauen fährt, sagt der 67-jährige Birkenwerderaner. Zum einen sind dort einige Freundschaften entstanden. Zum anderen unterhält die Gemeinde Birkenwerder seit 2012 eine Gemeindepartnerschaft mit Sumskas/Kalveliai, die auch auf Betreiben vom Verein und von Schlarmann entstanden ist. Als Vorsitzender des Partnerschaftskomitees organisiert er mit den fünf Mitgliedern auch die Treffen von beiden Kommunen und freut sich besonders, wenn junge Leute den Kontakt halten. In diesem Jahr fahren vier oder fünf Jugendliche aus dem Jugendclub Corn nach Litauen. Schlarmann wird dabei sein und sie mit den Gastfamilien zusammenbringen.

Den Draht zu ihrem St.-Hedwig-Krankenhaus halten Rosi und Reinhard Schlarmann auch als Rentner weiter. Zur Adventszeit stehen sie dort mit ihrem Glühweinstand im Hof, wo beim Weihnachtsmarkt stets ordentlich Trubel herrscht. "Der Erlös geht dann jetzt ans Partnerschaftskomitee."

Ans nächste Weihnachtsfest denkt Reinhard Schlarmann sowieso schon jetzt. Die jährliche Päckchenaktion für Vorschul- und Schulkinder wird ebenfalls weitergeführt. Auch die muss organisiert werden. Einen neuen Flyer legt er dazu auf. Da der Verein nicht mehr besteht, können auch keine Spendenbescheinigungen mehr ausgestellt werden. Auf Geld- und Sachspenden bleibt diese Aktion angewiesen. Dass sie trotzdem laufen wird, da ist Reinhard Schlarmann ganz zuversichtlich.