artikel-ansicht/dg/0/

Athen (dpa) Mehr als 100 aus Seenot gerettete Migranten sind am Mittwochmorgen an Bord eines Frachters im Hafen der westgriechischen Hafenstadt Patras eingetroffen. Die Besatzung des unter der Fahne Maltas fahrenden Schiffes "Gagliarda" hatte die Menschen am Vortag im Ionischen Meer zwischen Griechenland und Italien entdeckt und aufgenommen. Das Flüchtlingsboot trieb herrenlos dahin. 109 der Migranten stammen aus Pakistan, drei aus Syrien und einer aus Indien, wie die Küstenwache mitteilte.