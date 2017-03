Paradies und Fegefeuer

artikel-ansicht/dg/0/

Fläming (MZV) Im Jubiläumsjahr "500 Jahre Reformation" spielt der Fläming, die Region zwischen Berlin und Wittenberg, eine besondere Rolle. Hier brachte Dominikanermönch Johann Tetzel mit seiner Ablasspraxis Martin Luther zur Weißglut - nicht zuletzt, weil dessen Schäfchen regelmäßig aus Wittenberg nach Jüterbog pilgerten. Das war der Stein des Anstoßes zu den berühmten Thesen. Auf "Zeitreisen" in der gesamten Reiseregion tauchen interessierte Besucher tief in die Vorgeschichte der Reformation ein, ohne die sich die rasanten Entwicklungen von damals nicht begreifen lassen.

Die zentrale Sonderausstellung "Tetzel - Ablass - Fegefeuer" erläutert nach neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen und mit originalen Exponaten aus der damaligen Zeit unter anderem, welche großen Hoffnungen die Menschen in die Ablassbriefe setzten und was Tetzel in seinen 106 Gegenthesen auf Luthers Vorwürfe erwiderte. Im Kulturquartier Mönchenkloster und der Nikolaikirche wird vom 8. September bis 26. November auch die Frage erörtert, wer dieser berühmt-berüchtigte "Bad Boy" der Reformation eigentlich war und was ihn antrieb.

Auf der Burg Ziesar zeigt sich die Pracht der einstigen Bischofsresidenz. Im Museum erfährt man, wie die Brandenburgischen Bischöfe auf die neuen Lehren reagierten. Von Seltenheitswert sind die Wandmalereien in der Burgkapelle mit Szenen aus dem Paradies, die einzigartige kunsthistorische Einblicke in die fromme Gedankenwelt des Mittelalters am Vorabend der Reformation bieten. Kostenfreie Kapellenführungen beginnen vom 1. April bis 31. Oktober, Dienstag bis Sonntag, um 12.00 und 14.00 Uhr.

Auch andere Orte im Fläming haben sich intensiv mit dem Thema Reformation beschäftigt. Der Tourismusverband Fläming e.V. bündelt die Angebote auf der Webseite www.reformation-im-flaeming.de sowie im neuen Veranstaltungsflyer. Von der Postkutschenfahrt auf den Spuren Luthers bis zu thematischen Wanderungen und Radtouren, vom Open-Air-Theater bis zu lutherischen Tischreden in der Dorfkirche und vom Freiluftkino bis zum Kirchenkonzert ist alles dabei.

Kirchen- und Stadtführungen veranschaulichen die Auswirkungen der Reformation auf die Bevölkerung und die unterschiedlichen Gründe, die neue Lehre anzunehmen - zum Beispiel in Bad Belzig, Treuenbrietzen, Dahme/Mark und Brück. Dabei lernt man auch Reformatoren aus dem Fläming kennen, welche Luthers Lehren verbreiteten und etwa in Hamburg oder Braunschweig an der neuen Kirchenordnung mitwirkten. In Jüterbog startet ein Stadtrundgang jeden Mittwoch, 14.00 Uhr, am Mönchenkloster.

Wer diese und weitere Schauplätze mit Wander- oder Radtouren verbinden möchte, findet in der Broschüre "Tetzel - Thesen - Touren" viele Anregungen. Angebote für Gruppen stellt der Sales Guide "Tetzel & Luther" vor. Beide stehen zum Herunterladen auf www.reiseregion-flaeming.de bereit.