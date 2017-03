"Einfach mal raus!"

artikel-ansicht/dg/0/

Vorgestellt werden 21 Ausflugsideen im Fläming, vom Tagesausflug über Wochenendtrips bis zur drei- oder viertägigen Kurzreise. Die Tourismusexperten haben dabei an die verschiedensten Zielgruppen und Reiseanlässe gedacht: an den Familientag mit Badespaß und Barfußpark genauso wie an die Kultur-Radtour mit Freunden, das große Familientreffen und an Paare, die gemeinsam von Burg zu Burg wandern möchten. Auszeiten für Träumer, winterliche Aktivitäten, regionaler Genuss in ländlichen Höfen und eine Wellness-Auszeit zu zweit sind ebenso dabei wie Skatetage für Anfänger und Fortgeschrittene. Wer das ganz Besondere sucht, schläft in "Hanging Tents" oder besucht eine atmosphärische "Lost Places"-Tour.

Die Ausflugsideen mit Überschriften wie "Eiszeit, Kinder!", "Picknick mit Baum- und Kulturdenkmälern" oder "Bummeln zwischen Büchern, Bunkern und Badeseen" sind nicht nur anschaulich beschrieben, sondern funktionieren auch nach dem Baukastenprinzip: Jeder kann sich aus den über 85 einzelnen Angeboten diejenigen aussuchen, die am besten zur eigenen Vorstellung von der perfekten Auszeit passen - oder sich die Tagesplanung eins zu eins abschauen. Dabei helfen ausgewählte Tipps und Adressen zu Restaurants, Hotels und Aktivangeboten sowie Anreiseinformationen und Übersichtskarten.

Und es gibt eine weitere Besonderheit des Reiseplaners: Er verknüpft das gedruckte Wort mit der Online-Welt. Neben zahlreichen Fotos machen neun Stadtporträts der Fläming-Bloggerin Laura Schneider Lust darauf, die vorgestellten Orte zu entdecken. Die Porträts von Jüterbog, Beelitz und auch weniger bekannten Flämingstädten wie Zossen oder Trebbin sind gleichzeitig in ausführlicher Form auf Lauras Blog (herzanhirn.de) zu finden - mit zusätzlichen Bildern und weiteren Informationen. Der liebevolle Blick der Bloggerin auf ihre Heimatregion, die sie leidenschaftlich gern erkundet, bereichert die Broschüre. Umgekehrt können auch die Blogleser das Printprodukt zur Hand nehmen, um entspannt offline auf dem Sofa die nächste Reise zu planen.

Somit ist beim nächsten Mal die Antwort auf die Frage "Raus gerne - aber wohin, und was wollen wir machen?" schnell gefunden. Und weil die Reiseregion vor Berlins südlicher Stadtgrenze per Bahn oder Auto in kurzer Zeit erreicht ist, bleibt umso mehr Zeit fürs Wandern und Radeln, Skaten und Draisinefahren, für das Durchatmen in kleinen Dörfern und das Besichtigen von Burgen, Schlössern und mittelalterlichen Stadtkernen.

Der Reiseplaner "Einfach mal raus!" für den Fläming ist kostenfrei erhältlich. Er steht auf www.reiseregion-flaeming.de zum Herunterladen bereit oder kann beim Tourismusverband Fläming e.V. online sowie telefonisch bestellt werden unter: 033204/6287-63.