Nicole Kidman durfte nicht an den Broadway

München (dpa) Schauspielerin Nicole Kidman («Lion», «Moulin Rouge») ist in Hollywood eine feste Größe - das letzte Wort bei der Auswahl ihrer Rollen hat sie jedoch nicht. «Ich wollte am Broadway eine Rolle spielen, die mir wirklich am Herzen lag», sagte die 49-Jährige dem Magazin «Bunte».