Allstars in drei Sportarten

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Die Kreissportjugend des Havellands sucht Multitalente, die sich im Allstars-Turnier 2017 messen. Nach der Premiere im Vorjahr treten am Sonntag, 12. März, ab 13.00 Uhr wieder Teams in der Rathenower Havellandhalle in drei Sportarten gegeneinander an: Volleyball, Basketball und Fußball.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557817/

Die Allstars-Premiere im Vorjahr hatte das Team "Circle of Trust"gewonnen. Die Mannschaften bestehen wieder aus acht Spielern im Alter ab 14 Jahre. Eine Altersbegrenzung nach oben wie 2016 gibt es nun nicht mehr, so Organisator André Neidt. Die Sieger erhalten den zwölf Kilo schweren Wanderpokal. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an andre.neidt@ksb-havelland.de, telefonisch unter 03385/4969666 oder via Facebook (Kreissportjugend Havelland).