Wer sind die Lehrer mit großem Engagement?

Die Preisverleihung des Jahres 2017 findet am 23. Mai in der Potsdamer Staatskanzlei statt. Wieder werden 18 besonders engagierte Lehrerinnen und Lehrer geehrt. Vorschläge kann jeder unterbreiten: Schüler, Eltern, Schulträger oder externe Schulpartner. Sie reichen die Vorschläge in der Schulkonferenz, der gewählten Vertretung aller Eltern, Schüler und Lehrkräfte einer Schule, ein. Diese entscheidet abschließend und sendet einen Vorschlag an das zuständige staatliche Schulamt. Einsendeschluss ist der 22. März.

Basiskriterien für die Auswahl sind unter anderem außergewöhnlicher Unterricht mit besonderer Wissensvermittlung, große Offenheit für die Belange der Schüler, besonderer Einsatz für benachteiligte Kinder und Jugendliche sowie außerschulisches Engagement - beispielsweise im Sportverein, in der kommunalen Jugendarbeit, für Flüchtlingskinder oder im Umwelt- und Denkmalschutz. Mehr Infos auf www.mbjs.brandenburg.de/lehrerpreis.