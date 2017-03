artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow/Berlin (MOZ) 8. März 2017 in der Bundesrepublik, na und? Vor genau 106 Jahren verknüpften sich mit dem erstmals begangenen Internationalen Frauentag noch große Hoffnungen - unter anderem im Kaiserreich Deutschland. "Dieser Internationale Frauentag ist die wuchtigste Kundgebung für das Frauenwahlrecht gewesen, welche die Geschichte der Bewegung für die Emanzipation des weiblichen Geschlechts bis heute verzeichnen kann", wie Clara Zetkin (1857-1933) in jenem Jahr resümierte. Sie selbst zog 1920 in den Reichstag ein, dem sie bis 1933 angehörte.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557828/

Der Erste Weltkrieg, in den Kaiser Wilhelm II. 1914 zog, brachte dem Reich einschneidende Veränderungen. Nicht nur, dass der Kaiser im November 1918 abdanken musste und eine Republik ausgerufen wurde. Im Jahr darauf durften Frauen in Deutschland erstmals wählen und gewählt werden. Laut Angaben auf www.bpb.de, der Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung, konnten bei der Wahl zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919 mehr als 17 Millionen Frauen erstmals ihr neues Recht nutzen: "Über 80 Prozent der wahlberechtigten Frauen gaben ihre Stimme ab, 300 Frauen kandidierten und 37 weibliche Abgeordnete zogen ins Parlament ein." Mit dem Satz "Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit. Sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist" gab es die erste weibliche Wortmeldung auf der großen parlamentarischen Bühne. Es war die SPD-Abgeordnete Marie Juchacz, die das gesagt hatte. Die Frauenquote lag in der Nationalversammlung bei knapp 9 Prozent, im Reichstag (1920-1924) waren es glatt 8 Prozent.

Diese Werte sind, verglichen mit der heutigen politischen Teilhabe von Frauen im Parlament der havelländischen Kreisstadt, durchaus akzeptabel. Die Frauenquote in der Rathenower Stadtverordnetenversammlung beträgt 7 Prozent. Im Kreistag liegt die Frauenquote bei 11 Prozent, im brandenburgischen Landtag bei 36 Prozent und im Deutschen Bundestag bei 44 Prozent (BRAWO berichtete).

Es liegt wohl nicht ausschließlich an männlicher Dominanz in havelländischen Ortsvereinen der Parteien, wenn dort Frauen womöglich kaum politische Aufstiegschancen erhalten. Es dürfte auch an den Frauen selbst liegen, wenn sie gar nicht erst politisch aktiv werden.

Beste Gelegenheit, sich zum Thema auszutauschen bzw. eventuellen Gründen in Gesprächen nachzuspüren, bietet der sogenannte "Weibermarkt" am Freitag im Mehrgenerationenhaus des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Falkensee. Obgleich politische Teilhabe dort nicht im Mittelpunkt steht. An etwa 20 Marktständen können sich Havelländerinnen über frauenrelevante Angebote im Landkreis informieren. Die politische Komponente dürfte auch Bündnis90/Die Grünen in die Veranstaltung der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises sowie der Städte Rathenow, Falkensee und Premnitz hinein tragen. Der Weibermarkt beginnt um 14.00 Uhr und endet um 16.45 Uhr. Im Anschluss überreicht dort Landrat Roger Lewandowski (CDU) den Havelländischen Frauenpreis 2017.

Am heutigen 8. März um 18.00 Uhr bieten sich Frauen in Rathenow spezielle kulturelle Angebote. Im Kulturzentrum ist das Duo "Wiener Blut" zu erleben. In der Volkshochschule liest Autorin Stefanie Gerstenberger aus ihrem Roman "Das Sternenboot". Im Haveltorkino läuft der deutsch-französische Film "Paula".