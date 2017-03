Zehdenicker Boxer Nino Rinkau überrascht alle

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Für unterschiedliche Gemütszustände in den Vereinen aus dem Kreis hat das erste Wochenende bei den Landesmeisterschaften der Boxer in Strausberg gesorgt. Während Zehdenick mächtig abräumte, lief für Velten im Ring fast gar nichts zusammen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557830/

Rundum zufrieden ist Michael Ungar mit den Leistungen seiner Schützlinge. Der Trainer des Boxrings Zehdenick schickte in Strausberg 16 Sportler ins Rennen um die Titel. "So stark waren wir noch nie vertreten", sagte er.

Das stattliche Starterfeld kommt wie folgt zustande: Seit einiger Zeit pflegt der Boxring eine Kooperation mit dem MSV Neuruppin. "Das ist jetzt eine Außenstelle von uns", berichtet Ungar. "Wir nehmen die Boxer gerne auf." Die enge Zusammenarbeit sei über den Neuruppiner Übungsleiter Mike Schultz mit angeschoben worden. Er hat eine sportliche Vergangenheit in Zehdenick, der Kontakt zum Boxring riss nie ab.

Für die größte Überraschung bei den Landesmeisterschaften sorgte aus Sicht der Zehdenicker Nino Rinkau (Elite 91 kg) mit seinem Punktsieg über Benjamin Kremers. "Ninos Gegner aus Babelsberg hat schon in der Bundesliga geboxt", erklärt Michael Ungar, weshalb dieser Triumph alles andere in den Schatten stellte. Die Art, wie sich Rinkau ins Halbfinale der Landesmeisterschaft boxte, beeindruckte. Er dominierte das Geschehen. "Kremers kam mit der Kampfweise überhaupt nicht zurecht", so Ungar.

Damit könnte Rinkau von der Kooperation mit dem MSV profitiert haben. Denn es scheint, dass dem Zehdenicker die Sparringskämpfe mit dem Neuruppiner Schwergewichtler Eike Lamprecht viel gebracht haben. Lamprecht zählt zum Trainerteam des MSV, und der 30-Jährige hat nicht von ungefähr mehrfach den Meistertitel errungen.

Satte zehn Landesmeistertitel holte der Boxclub Oberhavel aus Velten im vergangenen Jahr. Hinzu kamen fünf zweite Plätze. Von einer solchen Bilanz sind die Ofenstädter nach dem ersten von drei Meisterschafts-Wochenenden noch weit entfernt. "Wenn wir nur ansatzweise so erfolgreich sein wollen, müssen jetzt alle durchmarschieren", so Cheftrainer Lothar Latzke. Das zurückliegende Wochenende sei eine einzige Katastrophe gewesen. Sieben Faustkämpfer schickte er in den Ring, nur einer gewann. "Vier Boxer haben ihren ersten Kampf gehabt und haben sich gut verkauft. Dennoch war es insgesamt ein rabenschwarzes Wochenende. Damit habe ich nicht gerechnet." Latzke kennt die Gründe für den Misserfolg. "Das liegt in einigen Fällen an der Trainingsintensität. Da sind auch vor großen Meisterschaften in der Freizeit viele Sachen wichtiger."

Auch im Lager der Zehdenicker gibt es Boxer, die ihre Prioritäten vor Wettkämpfen anders setzen. Bei ihnen halte sich die Motivation zu trainieren in Grenzen. Sie blieben zu Hause. "Wir hätten daher noch einige mehr für die Landesmeisterschaften melden können", sagt Michael Ungar.