Ute Doepner: immer eigenes Geld verdient

Nennhausen (MOZ) "Ich habe kein kompliziertes Leben gehabt. Ich habe immer in meinem Beruf gearbeitet und drei Kinder großgezogen", sagt Ute Doepner. "Die Frauen hier hatten aber ein ähnliches Leben mit Beruf und Familie." Kurz nach ihrem beruflichen Vorruhestand, zog sie Anfang 2002 mit ihrem Ehemann aus Weilerswist in der Voreiffel ins Havelland. Erst nach Stechow, dann nach

Ute Doepners Leben begann so "unkompliziert" bzw. ebenso "kompliziert" wie das vieler Mädchen, die während des Zweiten Weltkriegs geboren wurden. Als sie noch keine fünf Jahre auf der Welt war, flüchtete die Familie, im kalten Winter des Januars 1945, vor der Roten Armee aus der Heimatstadt Königsberg - erst zu Fuß über das zugefrorene Haff und dann per Schiff nach Dänemark. "Zunächst bekam mein Vater in Flensburg Arbeit", erinnert sich Ute Doepner. "Als Flüchtlinge standen wir mit Nichts da und wurden nicht mit offenen Armen empfangen."

Das junge Mädchen wuchs schließlich in Düsseldorf auf, ging zur Schule und machte nach 13 Schuljahren das Abitur. Danach kam ein Lehramtsstudium zur Grundschullehrerin in Bonn und Berlin. "Meine erste Stelle bekam ich an einer Schule in Duisburg, wo ich nach drei Jahren mein zweites Staatsexamen machte", erzählt Ute Doepner weiter. "Nach einem weiteren Studium an der Sporthochschule Köln unterrichtete ich dann vor allem Sport und Deutsch. Mir war es immer wichtig, gut ausgebildet und berufstätig zu sein. Auch wenn ich nicht unbedingt hätte arbeiten müssen. Mir hat meine Arbeit Spaß gemacht. Ich habe immer mein eigenes Geld verdient. Das stärkte das Selbstwertgefühl."

Damit machte die selbstbewusste Lehrerin nicht eine der in Westdeutschland gängigen Karrieren als Mutter und Haus- und Ehefrau, sondern lebte diesbezüglich ein vergleichbares Leben wie die meisten ihrer Geschlechtsgenossinnen in Ostdeutschland. Wie diese ging Ute Doepner arbeiten und zog Kinder groß. Zwischen 1969 und 1975 bekam sie drei Töchter. "Während der Schwangerschaft und danach war ich zunächst drei Jahre beurlaubt und noch einmal drei Jahre nach der Geburt der jüngsten Tochter. Ab dann war ich nur noch halbtags berufstätig", erklärt die Mutter. "Wenn meine Töchter mittags aus der Schule kamen, war ich zuhause und für sie da."

Mit 60 ging Ute Doepner vorzeitig in den Vorruhestand. Und wie hat sie Familie und Beruf unter einen Hut gebracht? "1967 habe ich meinen künftigen Ehemann kennengelernt und ein Jahr später geheiratet", sagt Ute Doepner. "Ohne die Unterstützung und den Rückhalt meines Mannes und der Familie wäre das alles so nicht gegangen."

Und so kommt, auch am Internationalen Frauentag, Ute Doepners Ehemann Felix noch ins Spiel, der mit bündnisgrünem Mandat im havelländischen Kreistag sitzt. In der damaligen Zeit der Beurlaubung seiner Frau hat er die Familie praktisch allein ernährt und während der Halbtagsbeschäftigung seiner Frau die weitere Erziehung der jüngsten Tochter mit übernommen. Nachdem die zweite Tochter 1971 geboren wurde, bekam er seine erste Pfarrstelle in Leverkusen. 2002 war Felix Doepner nach 20 Jahren als Pfarrer in Weilerswist in den Ruhestand getreten. Dann zog das sozial und politisch engagierte Ehepaar ins westliche Havelland.

"Mein Leben lang hat mich immer geärgert, dass Frauen bei gleicher Ausbildung und Tätigkeit grundsätzlich unterschiedlich bezahlt wurden und werden. Frauen sind leider eher zurückhaltender dabei, sich zu wehren und mehr Geld zu fordern", meint Ute Doepner. "Wenn sich Frauen mit gleicher Qualifikation, gemeinsam mit Männern, auf einen Chefposten bewerben, wird eher ein Mann genommen. Auch wenn es ohne grundsätzlich besser wäre, befürworte ich deshalb eine Quotenreglung für Führungspositionen."

Ute Doepner hat sich auch gegen Atomkraft engagiert. "Wir haben in Bonn und später im Hunsrück demonstriert. Später habe ich mich bei den Grünen engagiert. Als ich eine Legislaturperiode lang in der Stadtverordnetenversammlung von Weilerswist saß, war ich auch Mitglied bei den Grünen", berichtet Ute Doepner. "Frauen sollten sich auch politisch engagieren."

Seit Doepners im Havelland leben, bringt sich Ute Doepner auch in die Kirchgemeinde ein, arbeitet im Gemeindekirchenrat mit. Auch aus ihren eigenen Erfahrungen heraus engagiert sie sich in der Flüchtlingsarbeit. Im vorigen Jahr gab sie einer Familie aus Afghanistan, die in Nennhausen untergebracht wurde, Deutschunterricht und hält den Kontakt immer noch.

Auch ihre drei Töchter hat Ute Doepner zu selbstbewussten Frauen erzogen. Sie haben studiert, sind berufstätig. Und sie schenkten ihren Eltern insgesamt fünf Enkel.