Outlet-Center: Königsweg gegen Stau und Chaos

Elstal (MOZ) An der Zu- und Abfahrt zum B5 Designer-Outlet in Elstal kracht es häufig. So häufig, dass die Polizei von einem Schwerpunkt spricht. Die CDU Wustermark drängt deshalb auf eine schnelle Lösung. Deren Vertreter wollen nun das Gespräch mit McArthurGlen als Betreiber des Centers suchen, um den Verkehrsknotenpunkt zu entzerren. Ohnehin sorgen Sonderöffnungszeiten am Sonntag für erhebliche Verkehrsprobleme.