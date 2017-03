"Denn Jule schläft nie"

artikel-ansicht/dg/0/

Die berühmte Jule wäscht sich zwar inzwischen, schläft dafür aber fast nie. Das bekommen der Jule-Vertraute und Liedermacher Gerhard Schöne, der Vibraphonist Willi Wagner und die Puppenspielerin Kaja Sesterhenn bei ihrem Konzert zu spüren.

Eigentlich wollten sie für alle jungen wie den erwachsenen Zuschauern die schönsten Kinderlieder von Gerhard spielen, aber Jule taucht plötzlich auf, quengelt und fragt nach, wünscht sich was und will einfach nicht still sein. Und so wird das Konzert ganz anders als geplant, aber doch voller schöner, populärer wie neuer Lieder und Geschichten. Am Ende müssen Jule und die Fee zwar wieder nach Hause ins Phantasialand, aber nicht nur Gerhard, Willi und Katja werden sie bestimmt dort besuchen.

Auch in seinem neuen Familienprogramm liebt Gerhard Schöne die Veränderung und bleibt dabei sich und seinem großem Publikum treu und nimmt es wieder mit auf seine phantasievollen Abenteuerreisen ins Kinderland, die man auch in der Erwachsenenwelt nicht missen möchte. Der Eintrittspreis beträgt 16 Euro und ermäßigt 5 Euro. Die Ermäßigung gilt nur für Kinder bis 14 Jahren. Tickets können telefonisch unter 03381/51111 bestellt werden.