Gauner-Quartett nach Diebstahl festgenommen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Polizei hat in Berlin-Charlottenburg ein Gauner-Quartett erst mehrere Stunden beobachtet und dann festgenommen. Den Beamten war am Dienstag ein ihnen schon bekannter Mann aufgefallen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Zusammen mit drei anderen Männern nahm der 19-Jährige parkende Autos in Augenschein. Abends sprach einer der Männer eine einparkende Autofahrerin auf einen vermeintlichen Schaden an ihrem Auto an. Währenddessen stahl ihr ein Komplize auf der Beifahrerseite den Geldbeutel. Die Männer im Alter zwischen 19 und 49 Jahren konnten in einem Geschäft festgenommen werden.