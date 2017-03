artikel-ansicht/dg/0/

Forst/Brozek (dpa) Die Einwohner der Stadt Forst (Spree-Neiße) müssen sich auf weitere Geruchsbelästigungen einstellen. Der Schwelbrand in einer polnischen Kunststoff-Deponie bei Brozek (Lebuser Land) sei auch nach rund drei Wochen nicht komplett gelöscht, sagte ein Sprecher des Landkreises Spree-Neiße am Mittwoch. Er bestätigte damit einen Bericht der "Lausitzer Rundschau". In der Deponie lagern bis zu 25 000 Tonnen Kunststoff und andere Materialien.