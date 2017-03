Eine außergewöhnliche Veranstaltungsreihe

artikel-ansicht/dg/0/

Reckahn (MZV) Arien, Klassik, traditioneller Jazz, moderner Swing, Schauspiel, Kindertheater und Posaunenmusik aus fünf Jahrhunderten Musikgeschichte. Das alles bieten die "Havelländischen Musikfestspiele". Bereits zum 17. Mal wird den Besuchern eine abwechslungsreiche Vielfalt an Konzerten und Theater rund um die Havel geboten. Zum Auftaktkonzert im Schloss Reckahn war der italienische Konzertgitarrist Domenico del Giudice zu erleben. Er präsentierte ein abwechslungsreiches Programm der zeitgenössischen Gitarrenliteratur mit Werken von Carlos Guastavino, Roland Dyens und Sergio Assad. Sein Gitarrenspiel voller Natürlichkeit, Emotion und Harmonie, die sich mit einer einzigartigen Perfektion verband. Die Liebe zu allen musikalischen Epochen macht seine Konzerte einzigartig. Ein eindrucksvolles Gitarrenkonzert, das das Credo der Musikfestspiele widerspiegelt. Hochklassige Konzerte an außergewöhnlichen Spielstätten - Schlösser, Gutshöfe, Kirchen immer in kleinen Sälen. "Die Besucher sollen ein wenig in die Zeit zurückgesetzt werden als man zur Hausmusik im heimischen Salon zusammenkam", so die Idee des Erfinders dem Pianisten Frank Wasser. 2011 wurden die Havelländischen Musikfestspiele mit den Märkischen Musikfestspielen zusammengelegt und 2015 mit dem Brandenburger Tourismuspreis ausgezeichnet. Die Jury hob in ihrer Begründung hervor, dass durch die Verbindung von Musikprogramm und historischen Spielorten ein einzigartiges Kulturerlebnis geschaffen werde. Dabei wird trotz hochkarätiger Künstler immer darauf geachtet, dass die Eintrittspreise moderat und erschwinglich bleiben. In Klavier- und Kammerkonzerten zeigt sich die Symbiose aus klassischer Musik und der Landschaft des Havellandes. "Wir sind ein Landschaftsfestival und wollen mit den Musikfestspielen die Landschaft des Havellands zelebrieren", zitierte der stellv. Landrat Christian Stein den Gründer, dessen Tochter die Musikwissenschaftlerin Madleen Fox, die Leitung des Festivals übernommen hat. "2017 ist ein ganz besonderes Jahr für die Musikfestspiele. Zum einen stimmen wir in die Feierlichkeiten zum 500-jährigen Reformationsjubiläum mit ein. Luther und seinen Errungenschaften und die Auswirkungen der Reformation speziell für die Mark Brandenburg wird eine umfangreiche Reihe in den schönsten Kirchen und Schlössern des Landes gewidmet", erläuterte sie das Jahresprogramm. Auch der Sommer bietet ganz besondere Highlights bei einer großen Open-Air-Reihe rund um den idyllischen Beetzsee sowie auf Schloss Ribbeck und dem Belvedere auf dem Pfingstberg Potsdam. Insgesamt sind 40 Konzerte mit 20 Spielorten geplant. Im Hotel Bollmansruh wird zur Open Air Saison "ge- Swing" geladen. Am 1. Mai spielt das Salon Orchester Berlin. Harfe, Flöte Fagott hören die Besucher am 14. Mai im Schloss Reckahn, gespielt vom Syrinxtrio Berlin. Keimzeit akustisch erleben die Zuhörer am 24.06. auf dem Potsdamer Pfingstberg. Weitere Spielstätten sind u.a. die Burg in Ziesar, die Kliniken in Nauen und Rathenow, die Schlösser Ribbeck, Ziethen und Nennhausen. Zu ausgewählten Konzerten bieten die Havelländischen Musikfestspiele einen Shuttle Service an. Informationen dazu und mehr über das Programm unter www.havellaendische-musikfestspiele.de.