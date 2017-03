16-Jähriger nicht Verfasser der Amok-Drohung

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Die Ermittlungen nach der Amoklaufandrohung per E-Mail am Oranienburger Runge-Gymnasium von Dienstag gehen weiter, teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Mittlerweile steht ein 16-jähriger Schüler des Runge-Gymnasiums nicht mehr unter Tatverdacht, die E-Mail mit der Drohung verschickt zu haben. "Nach bisherigen Erkenntnissen, gehen wir davon aus, dass der Schüler nicht der Verfasser der Nachricht ist", sagte Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Mittwoch.

Am Dienstag war um 10 Uhr eine Mail vom Handy des 16-Jährigen an die Internetwache der Polizei verschickt worden, die einen Amoklauf an der Schule ankündigte. In der Mail wurde damit gedroht, andere und sich selbst hinzurichten. Die Polizei rückte daraufhin umgehend mit einem Großaufgebot an, auch Beamte des Sondereinsatzkommandos (SEK) kamen dabei zum Einsatz. Sie nahmen den 16-Jährigen mit. In der Schule löste das große Bestürzung aus. Noch ist unklar, wer die Nachricht abschickt hat.

Die Kriminalpolizei bittet daher, dass Zeugen sich zu melden, die eventuell etwas mitbekommen haben. Oranienburg 03301 8510.