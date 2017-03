artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (dpa) Cottbusverkehr bleibt in der Lausitz-Metropole Betreiber des öffentlichen Personennahverkehrs. Die Stadt hat per Direktvergabe das kommunale Unternehmen jetzt für die kommenden zwei Jahrzehnte mit dem Tram- und Busverkehr betraut. Dies teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Mit diesem Schritt sichere die Stadt Arbeitsplätze, unterstrich Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU).