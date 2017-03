artikel-ansicht/dg/0/

Parchim (dpa) Ein mit mehreren Tonnen Schrott beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 24 (Hamburg-Berlin) südlich von Parchim verunglückt. Die Autobahn musste deshalb in Fahrtrichtung Berlin von Dienstagabend an für zwölf Stunden gesperrt bleiben, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Ludwigslust erklärte. Die Strecke wurde nach der Bergung am Mittwochvormittag wieder freigegeben.