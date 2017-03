Bücherreise am Samstag

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Spannenden Geschichten lauschen können Kinder am kommenden Samstag, 11. März, erneut in der Kinderbibliothek der Fouqué-Bibliothek am Altstädtischen Markt 8. Vorlesepatin Brigitte Getzlaff ist zu Gast und nimmt die Besucher mit auf eine Bücherreise. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr und ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Die Knirpse haben dabei die Möglichkeit, die Geschichten selbst auszusuchen. Alle interessierten Kinder sowie ihre Eltern und Großeltern sind dazu recht herzlich eingeladen. Interessierte Familien können sich in der Kinderbibliothek telefonisch 03381/584213 anmelden. Die Teilnahme ist kostenfrei.