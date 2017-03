Streit wegen Mädchen eskaliert

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Auf einem Schulgelände in Nauen ist am Dienstagabend ein 13-jähriger Junge verletzt worden. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Streit mit einem 14-Jährigen war zuvor eskaliert, der nach der verbalen Auseinandersetzung wenig später dem Opfer Gesichtsverletzungen offenbar nach Faustschlägen zugefügt hatte. Anlass für die Handgreiflichkeiten war laut Polizeiangaben ein Mädchen, um das beide wohl gebuhlt hatten. Die Polizei ermittelt weiter.