165 Jobs beim Zahnradwerk gerettet

Pritzwalk (DPA) Das insolvente Zahnradwerk Pritzwalk will mit einem Investor den Neustart wagen. Die Andreas & Peiffer Gruppe aus Berlin werde den Betrieb fortführen, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. Die verbliebenen 165 Arbeitsplätze sollen erhalten werden. Beim Gang in die Insolvenz hatte das Unternehmen noch 240 Jobs, seither waren aber eine Reihe von Mitarbeiter in eine Transfergesellschaft gewechselt oder in den Ruhestand gegangen.