Dahlmeier kann Gesamtweltcup gewinnen

Während Massenstart-Weltmeister Schempp weiter krank ausfällt, greift die Überfliegerin nach ihrer Sieg-Gala in Südkorea erstmals in ihrer Karriere nach dem Gesamtweltcup. «Ich freue mich auf die Rennen in Finnland, auch wenn man merkt, dass es die letzten Rennen der Saison sind. Die Beine und der Kopf sind schon etwas müder als noch vor ein paar Wochen. Ich glaube, da geht es allen gleich», sagt die 23-Jährige. Die Fünffach-Weltmeisterin von Hochfilzen könnte in Kontiolahti das Duell mit ihrer Verfolgerin Gabriela Koukalova aus Tschechien im Sprint- und Verfolgungsrennen am Freitag und Samstag schon vor dem großen Finale in der nächsten Woche Oslo entscheiden.

Ins Weltcup-Team kehrt Mixed-Weltmeisterin Vanessa Hinz zurück. «Nach der Zwangspause fühlt es sich an, wie vor dem ersten Rennen der Saison - man weiß nicht genau, wo man steht. Ich kann noch nicht genau sagen, wie mein Körper den Infekt weggesteckt hat», sagte sie. Maren Hammerschmidt, Denise Herrmann, Franziska Hildebrand und Nadine Horchler komplettieren das Damen-Team.

Bei den Männern steht der 24-Jährige Philipp Nawrath aus dem Allgäu zum ersten Mal im Weltcup-Team. Sprint-Weltmeister Benedikt Doll, Florian Graf, Erik Lesser, Arnd Peiffer und Roman Rees sind die weiteren deutschen Starter. Der vorletzte Weltcup der Saison sollte ursprünglich in Tjumen stattfinden, war wegen der Dopinganschuldigungen von den Russen zurückgegeben und nach Finnland verlegt worden.