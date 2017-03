artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Das Land Berlin will den Vertrag mit Brandenburg zur Unterbringung von Flüchtlingen aus der Hauptstadt im Mai beenden. "Berlin hat beantragt, den Vertrag ab dem 1. Mai ruhend zu stellen", sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Mittwoch in Potsdam. Beide Länder hatten im vergangenen Oktober vereinbart, in der brandenburgischen Erstaufnahme Wünsdorf (Teltow-Fläming) bis zu 995 Flüchtlinge aus Berlin für maximal sechs Monate unterzubringen. Doch bislang schickte Berlin nur wenige Dutzend. Derzeit seien 26 Berliner Flüchtlinge in Wünsdorf, sagte Ministeriumssprecher Wolfgang Brandt.