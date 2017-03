artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (MZV) Er hat es wieder getan. Und doch ist es für den Neuruppiner Kriminalschriftsteller Holger Rudolph so etwas wie ein Debüt. Nachdem in seinen ersten sechs Büchern Anna Klettner Verbrechen in Rheinsberg auflöste, kommt nun Friedbert Hartig in "Rot war ihre Lieblingsfarbe" zum Zug. Kann er, den seine Frau zuvor verlassen hatte, den Mord an der 20-Jährigen auflösen, deren Leiche in der Silvesternacht gefunden wird? Für 1,49Euro werden es die Leser erfahren. So viel kostet das E-Book.