(MOZ) Kaum ein Tag, an dem im Schatten des Chaos in Washington nicht auch in Lateinamerika die politischen Grundfeste erschüttert werden. Doch während die Weltöffentlichkeit auf die USA blickt, erlebt die Region südlich des Rio Bravo ein politisches Erdbeben nach dem anderen. Lateinamerika bewegt sich mit großer Geschwindigkeit auf den Abgrund zu.

Vor allem der Korruptionsskandal um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht sorgt für Erschütterungen. Die Liste der prominenten Namen ist lang: Unter dem Tisch zahlte Odebrecht in der Amtszeit der Präsidenten Lula und Rousseff fast 350 Millionen US-Dollar an Regierungsvertreter und Behörden. Auch gegen Nachfolger und Interimspräsident Temer und dessen Mannschaft gibt es schwere Vorwürfe. In Argentinien flossen in der Ära von Präsidentin Kirchner rund 35 Millionen US-Dollar. Perus Ex-Präsident Toledo soll rund 20 Millionen Euro kassiert haben und befindet sich auf der Flucht.

Kolumbiens Präsident und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos muss sich gegen Berichte wehren, seine Wiederwahlkampagne 2014 sei von Odebrecht mit rund einer Millionen Euro unterstützt worden. Im Gegenzug soll es dann lukrative Bau-Aufträge gegeben haben. Und in Venezuela wurden zwei brasilianische Journalisten verhaftet, die etwas über den Verbleib der rund 100 Millionen Dollar Schmiergeld in Erfahrung bringen wollten, die in der Ära Chavez/Maduro flossen.

Für fast eine Milliarde US-Dollar hat Odebrecht linke wie rechte Politiker in ganz Lateinamerika gekauft. Die Konsequenzen sind verheerend. Viele nationale Wirtschaften sind aufgrund der durch und durch korrupten Regierungen in Schieflage geraten. Das wiederum führt zu Migration, denn das Vertrauen in die eigenen Regierungen haben die Menschen schon lange verloren.

Und noch etwas erschüttert die demokratischen Grundrechte in der Region: Weil der spanisch-sprachige Ableger von CNN in Venezuela über einen schwunghaften Handel mit venezolanischen Pässen im Nahen Osten samt Verkauf auch an mögliche Gefährder berichtete, traf den Sender nun der Bannstrahl des Linkspopulisten aus Caracas. CNN wurde abgeschaltet. Von Donald Trump, der von Pressefreiheit nichts hält, ist für den US-Sender wenig Unterstützung zu erwarten. Venezuelas Diktatur bedankt sich für die Schützenhilfe aus Washington. Präsident Maduro erklärte vor ein paar Tagen, er sei von der Hasskampagne gegen Trump überrascht.