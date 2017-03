Falsche Zurückhaltung

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Vierzig Seiten Papier wurden am Mittwoch in Potsdam an die Journalisten verteilt - umfangreiches Zahlenmaterial zur Brandenburger Kriminalstatistik für das Jahr 2016. Buchstäblich jede im Land gestohlene Kuh ist in diesen Dokumenten festgehalten. Aber zu von Ausländern begangenen Gewaltstraftaten kein einziges Wort.