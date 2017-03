Tschüss Halle!

artikel-ansicht/dg/0/

Auch in der 4x50-Meter-Staffel gut dabei: Despina Koch, Hanka Budich, Lole Isbruch und Helena Kowalk von der SG Empor holten in einem starken Teilnehmerfeld Platz elf.

Die besten Mehrkämpfer trafen sich in Cottbus. Darunter war auch eine große Mannschaft aus Panketal. Einen tollen Tag hatte Lukas Friedel (10 Jahre) erwischt. In allen Disziplinen (50 m, Weitsprung, 800 m Lauf) stellte er persönliche Bestleistungen auf und konnte sich über seine erste Medaille und Platz eins bei Landesmeisterschaften freuen.

Ein Jahr älter sind Finn Siggelkow und Tom Hartleib. Auch sie steigerten sich, belegten am Ende die Plätze vier und sechs in der Einzelwertung . Alle drei gewannen in der Mannschaft noch Silber. Für Maximilian Hecker (5 Jahre) war es der erste Mehrkampf. Er musste fünf Disziplinen (60 m, 60 m-Hürden, Kugelstoßen, Weitsprung, 800 m) absolvieren. Dabei schlug er sich prächtig, Platz fünf ist ein toller Erfolg.

Die 14- und 15-jährigen Mädchen wurden am Ende mit der Mannschaft Dritte. Amelie Pohl, Nele Diestler (Empor), Paula Baldig und Linda Heinrich (RW Werneuchen) nahmen diesen Wettkampf als Standortbestimmung. Ihr großes Ziel ist die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften. In Senftenberg absolvierten die jüngeren Sportler noch einen letzten Hallenwettkampf. Hier holten sich alle Starter viele Medaillen.

Im Anschluss waren 15 Vereinsmitglieder in Potsdam im Einsatz. Hier wurden die Landesmeisterschaften der 10- bis 13- Jährigen in den Einzeldisziplinen ausgetragen.

Spannend und mit riesigen Starterfeldern ging es um die Medaillen. Teilweise waren über 50 Teilnehmer gemeldet und so war für die Panketaler immer das Ziel, das Finale der besten acht zu erreichen.

Finn Siggelkow sprang 4,41 Meter im Weitsprung und belegte am Ende Platz drei. Im 50-m-Finale lief er mit 7,67 Sekunden auf Platz sechs. Tom Hartleib steigert sich von Wettkampf zu Wettkampf und ist in der Brandenburger Spitze angekommen. Mit 7,60 Sekunden belegte er Platz vier. Im 60-m-Hürdenlauf schafften es Lole Isbruch, Michelle Weinreich und Marlon de Beer (alle 12 Jahre) in die Finalläufe. Luka Friedel wurde mit 3,95 Metern im Weitsprung Zweiter. Erfreulich auch die Leistungen im Kugelstoßen, hier wuchsen die jungen Damen über sich hinaus. Felicia Nawrath (12) stieß die Drei-Kilo-Kugel auf 7,47 Meter - Platz fünf. Noch weiter schaffte es Rika Schaarschmidt (12), ihre neue Bestweite liegt jetzt bei 8,30 Meter und Platz zwei bei der Meisterschaft. Für Rika eine besondere Leistung, setzte sie doch verletzungsbedingt fast zwei Jahre aus. Sie meldete sich im Sprint, Kugelstoßen und auch im 800-m-Lauf eindrucksvoll zurück. Despina Koch (13) ging als Titelverteidigerin an den Start. Sie hatte die Konkurrenz im Griff und brachte die Kugel bis auf 9,68 Meter - wieder Gold.

Das Fazit der Trainer nach der Hallensaison ist positiv, schließlich bestimmt Empor in einigen Disziplinen die Spitze in Brandenburg/ Berlin. Jetzt wird weiter trainiert und Ende April die Freiluftsaison eröffnet.

