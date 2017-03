Stiftungsrat macht der Europa-Uni Druck

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die ins Stocken geratene Planung für eine deutsch-polnische Fakultät an der Frankfurter Europa-Universität kritisiert jetzt auch der Stiftungsrat der Hochschule. "Wir sind nicht glücklich über die eingetretene Verzögerung", sagte der Vorsitzende des neunköpfigen Gremiums, Franz Bardenhewer, nach einer Sitzung, die am Dienstag bis in die Abendstunden gedauert hatte.

Der Stiftungsrat, dem angesehene Wissenschaftler und Vertreter des öffentlichen Lebens aus Deutschland und Polen angehören, berät und kontrolliert die Hochschule, seit diese 2008 vom Land in eine Stiftungsuniversität umgewandelt wurde. Sein Vorsitzender Franz Bardenhewer war bis 2010 Vorsitzender Richter am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig und leitet den Stiftungsrat seit einem Jahr.

Die Idee, das seit den 1990er-Jahren von der Viadrina mit der Posener Adam-Mickiewicz-Universität betriebene Collegium Polonicum in Slubice auf die Stufe einer gemeinsamen Fakultät anzuheben, war erstmals 2013 von dem früheren Viadrina-Präsidenten Gunter Pleuger verkündet worden. Die Staatspräsidenten Joachim Gauck und Bronislaw Komorowski, die damals an den Semestereröffnungen auf beiden Seiten der Oder teilnahmen, hatten die Hochschulen in diesem Vorhaben bestärkt. Die Viadrina zählt derzeit 6500 Studierende, in Slubice sind rund 500 junge Leute eingeschrieben. Beide Einrichtungen kämpfen auch angesichts der demografischen Entwicklung um ihre weitere Profilierung, die gemeinsame Fakultät soll dem dienen.

Die ursprüngliche Vorstellung, eine Fakultät zu schaffen, die sich fächerübergreifend mit "europäischen und regionalen Forschungen" beschäftigen sollte, war jedoch schon bald wieder verworfen worden. Seither ist vom Schwerpunkt "Digital Studies" die Rede - also Forschungen zu den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesellschaft -, ohne dass dies genau konkretisiert worden wäre.

"Inzwischen ist viel Zeit vergangen", kritisierte Badenhewer am Mittwoch. Man erwarte deshalb von der Hochschulleitung jetzt ein genaues Konzept, das auf der nächsten Stiftungsratssitzung im Juni besprochen werden könne, erklärte er. Zugleich machte er deutlich, dass sowohl der Stiftungsrat wie auch das Wissenschaftsministerium in Potsdam einen Struktur- und Entwicklungsplan von der Hochschule eingefordert haben.

Von der Viadrina-Leitung selbst war am Mittwoch trotz Nachfrage keine Stellungnahme zu den aktuellen Entwicklungen zu erhalten.