Einbrecher-Trio verübt 62 Taten

Eisenhüttenstadt (MOZ) Nachdem am Montag zwei 17-Jährige und ein 21-Jähriger auf frischer Tat bei einem Kellereinbruch erwischt worden sind, werden dem Trio mehr als 60 Straftaten zur Last gelegt. Die Kriminalpolizei bittet Geschädigte, sich zu melden.

Im Dezember des vergangenen Jahres begann eine Einbruchserie in Eisenhüttenstadt, in der es die Täter vor allem auf Keller in Mehrfamilienhäuser abgesehen hatten. Ganz Straßenzüge waren davon betroffen. Auch im neuen Jahr tauchten in den täglichen Polizeimeldungen immer wieder Fälle aus Eisenhüttenstadt auf.

Diese Serie scheint nun gestoppt zu sein. Denn am Montag hat ein aufmerksamer Bürger in einem Keller in der Karl-Marx-Straße Geräusche gehört und die Polizei alarmiert. Die Beamten stellten zwei 17-jährige Deutsche und einen 21-jährigen Deutschen aus Eisenhüttenstadt. Alle sind polizeibekannt, einer von dem Trio hat eine laufende Bewährungsstrafe. Die Ermittlungen der Eisenhüttenstädter Kriminalpolizei haben ergeben, dass da ein großer Fang ins Netz gegangen ist. Momentan sei man bei 62 Straftaten, die man dem Trio zuordnet, sagte Maik Zimmermann, Leiter der Eisenhüttenstädter Kriminalpolizei. Nicht nur Kellerverschläge waren das Ziel der jungen Erwachsenen. Teilweise wurden auch Geschäfte angegriffen, indem Gully-Deckel in die Schaufensterscheibe geschmissen wurden. So war auch ein Geschäft in der Lindenallee betroffen, das schon mehrmals Ziel von versuchten Einbrüchen war.

Die Kriminalpolizei ist sich zum einen durch die Vorgehensweise sicher, dass eine Vielzahl von Taten auf das Konto des Trio geht. Zum anderen wurden auch Wohnräume durchsucht. "Dabei fanden die Beamten diverse Gegenstände, von denen ein Teil bereits eindeutig als Diebesgut identifiziert werden konnte", sagte eine Polizeisprecherin. Eine Teil der Gegenstände konnte noch nicht zugeordnet werden. Deshalb bittet die Polizei um Mithilfe. Maik Zimmermann führte am Mittwoch mehrere markante Gegenstände vor, wo noch nicht klar ist, aus welchem Einbruch sie stammen. Darunter sind Plastikpferde der Firma Schleich. Betroffene sollen sich bei der Polizei melden. Maik Zimmermann rät in diesem Zusammenhang auch, dass bei einem Einbruch möglichst alle Gegenstände angegeben werden sollen, die gestohlen wurden. "Wir sind auf jeden Hinweis angewiesen." Mitunter werden Einbrüche auch gar nicht gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten es die Täter vor allem auch auf Lebensmittel abgesehen, um damit ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Es kann sich auch um Beschaffungskriminalität handeln, denn die Täter sind als Betäubungsmittelkonsumenten bekannt.

Aller drei Täter sind nach ihrer vorläufigen Festnahme dem Haftrichter am Amtsgericht in Frankfurt vorgeführt worden. Dort wurde entschieden, dass sie wieder auf freien Fuß kommen.

Wer die Gegenstände wiedererkennt bzw. von Kellereinbrüchen betroffen war, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eisenhüttenstadt unter der Telefon-Nummer: 033644250 in Verbindung setzen. Die Beamten rufen auch zurück.