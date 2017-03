Erste Ausstellung Ende Mai

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1557910/

Eigentlich könnte der Burgschreiber 2017 am 11. Juni in die neue Wohnung ins Vorsteherhaus einziehen. Sie wird dann fertig sein. "Aber im benachbarten Alten Amt wird noch gearbeitet, das heißt, es ist zu laut für jemanden, der geistig arbeiten möchte", erklärt Burgchefin Florentine Nadolni. "Deshalb haben wir uns darauf geeinigt, in diesem Jahr den Burgschreiber erst im September in sein Amt einzuführen. Und nicht wie üblich, am 11. Juni." Dafür darf er länger bleiben - bis zum März 2018.

Trotz der Bauarbeiten wird der Hof frei sein für die Walpurgisnacht am 30. April, die im letzten Jahr ausfallen musste. Auch die Oper Oder Spree wird auf dem Außengelände stattfinden. Das aber wird nur provisorisch hergerichtet. "Mit den Außenanlagen und der Neupflasterung des Burghofes sowie mit der neuen Bühnengestaltung können wir erst im nächsten Jahr weitermachen", erklärt Kerstin Müller, Sanierungsbeauftragte der Stadt Beeskow. "Wir rechnen fest mit den Fördermitteln im nächsten Jahr."

Die Sanierung der drei Gebäude auf dem Burggelände hat offenbar nicht nur länger gedauert als geplant, sie ist auch teurer geworden. Von rund 2,6 Millionen Euro ist die Rede. Geschuldet ist die Verzögerung den Überraschungen, die das mittelalterliche Bauwerk in sich birgt, wenn Mauern freigelegt werden. "Dann sind zunächst die Denkmalpfleger und Bauforscher am Zuge, um alles zu dokumentieren. Erst danach können wir weitermachen", erklärt Planerin Heike Wiebicke, warum alles so lange dauert.

Das Alte Amt entpuppte sich hinsichtlich der Statik als "größter Brocken". Um die Tragfähigkeit der Fußböden zu sichern - hier soll am Jahresende im Obergeschoss das Musikmuseum mit seinen schweren selbstspielenden Instrumenten einziehen - mussten und müssen Holzbohlen, Beton und Bitumen herausgerissen und durch bewehrten Beton ersetzt werden. Zu sehen sein wird später nur eine neue Holzdielung. Erst wenn alles fertig ist, kann die neue Treppe und der Fahrstuhl - nur die Stahlkonstruktion ist bis jetzt zu sehen - im Alten Amt eingebaut werden. Er soll die Besucher barrierefrei vom Keller bis zum Dach bringen und damit auch gehbehinderten Menschen die Möglichkeiten eines Besuches der Burg in allen Etagen ermöglichen. Im Untergeschoss werden sich sanitäre Anlagen und eine Garderobe befinden.

Das Vorsteherhaus wird nach Fertigstellung neben der neuen Burgschreiberwohnung auch eine Künstlergarderobe, sanitäre Anlagen und eine Vorbereitungsküche beherbergen.

Das Ausstellungszentrum, in dem zahlreiche Brandschutzmaßnahmen wie ein zweiter Rettungsweg realisiert werden mussten, bekommt auch einen neuen Tresen. Über einen neues besucherfreundliches Entrée mit Auslagefläche und Sitzelementen freut sich die Burgchefin schon jetzt. Die erste Ausstellung in den sanierten Räumen werde Arbeiten aus einem Künstlerpleinair unter dem Titel "Mythos Europa" zeigen. "Etwa drei Wochen später, ab 17. Juni, präsentieren wir unterm Dach Grafiken oder Plastiken, genau wissen wir es noch nicht, aus dem Kunstarchiv der DDR", kündigt Florentine Nadolni an. Stück für Stück werde die Burg wieder in Betrieb genommen.