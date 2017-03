Kreis unterstützt Wettermuseum

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) 277500 Euro kann der Kreis - vorbehaltlich der Beschlussfassung zum Haushalt im April - in diesem Jahr für die Kulturförderung ausgeben. 88 000 Euro sind allerdings schon zweckgebunden - für das Gerhart-Hauptmann-Haus in Erkner, das Wettermuseum in Lindenberg und das Künstlerpleinair Oder-Spree.