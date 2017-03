Erinnerung an den "Tod von Erkner"

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Knapp 30 Bürger aus Erkner haben am Mittwoch an der Gedenkveranstaltung teilgenommen, mit der der Heimatverein jedes Jahr am 8. März um 14.30 Uhr auf dem Friedhof an die Zerstörung Erkners an jenem Tag im Jahr 1944 erinnert. Etwa zehn mehr waren es eine halbe Stunde später, bei der Veranstaltung der Stadt an der Erinnerungsstätte in der Neu Zittauer Straße. Die beiden aufeinander abgestimmten Termine sind feste Tradition in dem Ort, der seinerzeit, genau zwischen 14.29 und 15.02 Uhr, nahezu ausgelöscht wurde.