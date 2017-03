Forst-Lehrlinge helfen beim Krötenschutz

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Die ersten Kröten haben sich auf den Weg zu ihren Laichgewässern gemacht. Damit sie nicht überfahren werden, haben ehrenamtliche Helfer in den zurückliegenden Tagen in der Gemeinde Grünheide insgesamt rund drei Kilometer lange Krötenzäune aufgebaut.

Krötenschutz: Megan Ewell zeigt eine Erdkröte, die sich auf den Weg zum Laichgewässer gemacht hat. Die junge Frau ist Forstwirtin im zweiten Lehrjahr und half, den Zaun in Grünheide aufzubauen. Max Parlow und Sascha Jakel suchen weitere Tiere. © MOZ/Manja Wilde

Unterstützung erhielten sie dabei von sieben angehenden Forstwirten, die ihre Ausbildung bei der Landeswaldoberförsterei Hangelsberg absolvieren. "Das Spektrum der Ausbildung ist vielseitig. Der Naturschutz, die Landschafts- und Biotoppflege gehören auch dazu", sagt Lehrausbilder Olaf Giering.

Nach ihrem Zwischenstopp an den Krötenzäunen, an denen am Mittwochmorgen wegen der niedrigen Temperaturen aber nur sehr wenige Kröten unterwegs waren, ging es für die Auszubildenden zu anderen Einsatzorten. Für die jungen und Männer im zweiten Ausbildungsjahr standen Naturschutzarbeiten auf dem Programm. "Wir werden jetzt Nistkästen reinigen, den Kot der vergangenen Jahre rausnehmen, damit sich keine Krankheiten ausbreiten", sagt Revierförster Hubertus Grabinski. Fürs dritte Ausbildungsjahr ging es zum Holzeinschlag, bei dem Starkholz zu fällen war.