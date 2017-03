Polizeibericht Schwedt vom 08.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1557916/

Gartz. Mit der Flucht über eine Koppel hat ein Autodieb am Montagnachmittag versucht, sich der Kontrolle durch Fahnder zu entziehen. Die Einsatzkräfte von Zoll, Bundes- und Landespolizei wollten den BMW X5 an der B2 bei Gartz anhalten, doch der Fahrer wendete den Wagen und fuhr davon – und sich dann auf der Koppel fest. Der BMW war, wie sich herausstellte, in Pinneberg gestohlen worden. Zur gleichen Zeit stoppten Bundespolizisten einen VW Caddy. Dieses Auto war zuvor mehrmals von dem Mann gefahren worden, der jetzt mit dem BMW erwischt wurde. Er und der Fahrer des Caddy wurden festgenommen. Die Ermittlungen laufen noch.

Polenböller detoniert an Asylheim-Tür

Templin. Nachdem die Haupteingangstür eines Asylbewerberheimes in Templin mit einem sogenannten Polenböller beschädigt worden ist, ermittelt jetzt der Staatsschutz der Polizeidirektion Ost. Unbekannte hatten in der Nacht zum Sonnabend die Pyrotechnik an der Tür des Gebäudes in der Prenzlauer Allee befestigt und gezündet. Menschen wurden durch die Detonation nicht verletzt. In derselben Nacht explodierte auch an der Scheibe eines Asia-Imbisses in der Vietmannsdorfer Straße ein Polen- böller. Fensterglas und Jalou- sie wurden beschädigt.

Jugendlichemit Drogen erwischt

Templin. Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Verdachts des Drogenhandels ermittelt die Polizei in Templin gegen drei Jugendliche. Beamte hatten das Trio am Freitagvormittag auf einer Grünfläche in der Ringstraße kontrolliert. Es war offenbar dabei, Drogen zu konsumieren. Bei einem der Jungen fanden die Polizisten mehr als 500 Euro in kleinen Scheinen und130 Gramm Drogen. Er wurde im Beisein seiner Mutter vernommen, die ihn später mit nach Hause nehmen konnte.

Zaunfeldergestohlen

Schwedt. Diebe haben offenbar in der Nacht zum Montag Zaunfelder von der Umzäunung eines Firmengeländes am Neuen Hafen in Schwedt demontiert und abtransportiert. Am Morgen fehlten60 Meter des Zaunes und ein Pfosten vom Eingangstor. Schaden: rund 3000 Euro.