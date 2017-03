Polizeibericht Eberswalde vom 08.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. Die Polizei warnt nach einem neuerlichen Fall im Barnim vor falschen Kriminalbeamten. Diesmal wurde eine Frau in der Poratzstraße in Eberswalde von einem Mann angerufen. Er gab sich als Kripo-Beamter aus und erzählte, dass er gerade zwei Täter festgenommen habe, die persönliche Unterlagen der Frau bei sich hätten. Nun sollte sie ihm Auskünfte zu ihren Ersparnissen geben. Die Frau tat das einzig Richtige und meldete sich bei der Polizei. Die rät grundsätzlich zur Vorsicht. Vor allem, wenn bei Anrufen die Telefonnummern unterdrückt sind. Wenn Auskünfte vom Bürgern benötigt werden, werde sich die Polizei schriftlich an sie wenden, so ein Polizeisprecher. Informationen von sich, zu Bankkonten oder zur Zahl der im Haushalt lebenden Personen sollten nie am Telefon preisgegeben werden.

Ermittlungen nachGrubenbrand

Werneuchen. Nach einem Feuer in einer leer stehenden Halle im Beiersdorfer Weg in Werneuchen ermittelt die Kriminalpolizei wegen Brandstiftung. In einer gemauerten Grube, die einst zur Reparatur von Fahrzeugen genutzt wurde und in der inzwischen Müll und Altölreste lagen, schlugen am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr die Flammen hoch. Zeugen sahen noch vier Personen.

Fahrräder aus Kellergestohlen

Eberswalde. Zwei Fahrräder haben Diebe aus einem Keller in der Breiten Straße in Eberswalde gestohlen. In den Verschlag waren sie in der Zeit zwischen Dienstag und Sonntag voriger Woche eingedrungen. Sie hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 1400 Euro.