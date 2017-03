Polizeibericht Bernau vom 08.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1557918/

Berlin-Wartenberg. Die Bundespolizei hat in der Nacht zum Dienstag zwei Männer gestellt, die mehrere Reisende am S-Bahnhof Wartenberg angegriffen hatten. Kurz vor Mitternacht schlugen und traten die 23 und 28 Jahre alten Brüder an der Treppe auf ihr erstes Opfer, einen 43-jährigen Mann, ein und verletzten ihn am Ohr. Am Aufgang zum S-Bahnsteig verlangten sie zudem von einem 30-jährigen Bargeld und schlugen, nachdem dieser angab, kein Geld dabei zu haben, auch auf ihn ein und stahlen ihm sein Skateboard. Das wiederum warfen sie auf einen weiteren Mann, der leicht verletzt wurde. Bundespolizisten konnten die flüchtigen Schläger am S-Bahnhof Hohenschönhausen fassen.

Ermittlungen nachGrubenbrand

Werneuchen. Nach einem Feuer in einer leerstehenden Halle im Beiersdorfer Weg in Werneuchen ermittelt die Kriminalpolizei wegen Brandstiftung. In einer gemauerten Grube, die einst zur Reparatur von Fahrzeugen genutzt wurde und in der inzwischen Müll und Altölreste lagen, schlugen am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr die Flammen hoch. Zeugen sahen noch vier Personen.

Berlin. In der Nacht vom9. zum 10. März, in der Zeit von 22 bis 1.30 Uhr, fahren zwischen Blankenburg und Karow Busse statt S-Bahnen.

Verkehrstipp