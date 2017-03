Polizeibericht Oranienburg vom 08.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg. Als der Fahrer eines Kabeltransporters am Montag gegen 9.45 Uhr in der Erzbergerstraße in eine Grundstückseinfahrt fahren wollte, stieß er dabei gegen einen parkenden VW Caddy. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von zirka 2 000 Euro. Sie blieben fahrbereit.

Bremsvorgang zu spät bemerkt

Oranienburg. Weil ein VW-Polo-Fahrer am Montaggegen 6.30 Uhr in der Saarlandstraße auf Höhe der Robert-Koch-Straße den Bremsvorgang eines Pkw VW zu spät bemerkte, fuhr er auf. Verletzt wurde niemand. An beiden Autos, die fahrbereit blieben, entstand ein Gesamtschaden von rund 1 500 Euro.