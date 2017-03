Polizeibericht Neuruppin vom 08.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Die Polizei ermittelt nach dem Zusammenstoß eines Hyundais mit einem anderen Auto in Neuruppin nach dem Verursacher, der sich nach der Kollision aus dem Staub gemacht hatte. Der Mann war am Montag gegen 13.10 Uhr auf der Rudolf-Breitscheid-Straße von der Engels-in Richtung Karl-Marx-Straße unterwegs gewesen. Als er nach links in Richtung Fontanedenkmal abbiegen wollte, übersah er den Hyundai einer 36-Jährigen und stieß mit dem Wagen zusammen. Während die Frau die Kreuzung räumte, entfernte sich der Mann, ohne ihr seine Daten zu übermitteln. Am Hyundai entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Die Kripo ermittelt nun.

Rentnerin imMarkt bestohlen

Neuruppin (RA) Eine 76-jährige Frau aus Alt Ruppin ist am Montag beim Einkaufen in einem Supermarkt am Neuruppiner Babimostring bestohlen worden. Sie hatte dort gegen 13.30 Uhr ihren bestickten Stoffbeutel an den Einkaufswagen gehängt, während sie sich der Obst- und Gemüseabteilung umschaute. Diesen Moment nutzten Unbekannte Täter, um die Tasche zu entwenden. Darin befanden sich unter anderem die Brieftasche mit Ausweis und Bargeld sowie die Brille der Rentnerin. Der Schaden beträgt rund 300 Euro.

Kennzeichenentwendet

Neuruppin (RA) Die zwei Kennzeichen eines Dacia, der an der Neuruppiner Artur-Becker-Straße geparkt war, haben Unbekannte entwendet. Geschehen war der Diebstahl zwischen Sonnabend und Montag. Die Kennzeichen mit dem Aufdruck „OPR-EM 19“ wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Der 63-jährigen Besitzerin des Autos entstand durch den Diebstahl ein Schaden von etwa 50 Euro.