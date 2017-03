Polizeibericht Strausberg vom 08.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Müncheberg. Aus dem Jugendclub in der Karl-Marx-Straße stahlen Unbekannte einen Flachbildfernseher, einen Disko-Strahler und alkoholhaltige Getränke. Die Täter brachen zwischen dem 5. März, 17 Uhr, und dem 6. März, 14 Uhr, die Tür zum Büro auf. Schaden: ungefähr 1200 Euro.

Scheibe eingeschlagen

Herzfelde. Unbekannte schlugen an einem Kleintransporter Fiat Doblo eine Seitenscheibe ein und stahlen ein mobiles Navigationsgerät. Das Fahrzeug stand in der Nacht zum Montag in der Hauptstraße. Schaden: ungefähr 400 Euro.

Sägen und Schrauber gestohlen

Neuenhagen. Unbekannte brachen zwischen dem 4. und 6. März in einen Bungalow an der Parkstraße ein. Gestohlen wurden u. a. Bohrmaschine, Kreis- und Kettensäge und ein Akkuschrauber. Schaden: ca. 800 Euro.