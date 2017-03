Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 08.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Unerkannt über die Grenze konnte ein Autodieb flüchten, den die Polizei zuvor in der Rosa-Luxemburg-Straße kontrollieren wollte. Als er auf die Beamten aufmerksam wurde, wendete er den Wagen und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt und über die Grenze. Dabei ignorierte er auch mehrere rote Ampeln. Das Auto war zuvor in Berlin gestohlen worden.

Kellereinbrüchein Mehrfamilienhaus

Zwischen 20. Februar und 6. März brachen Unbekannte in Keller eines Hauses in der Dr.-Salvador-Allende-Höhe ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Autoradio aus BMW gestohlen

Ein Autoradio im Wert von 200 Euro stahlen Unbekannte in der Nacht zum Montag aus einem BMW, der in der Berliner Straße in Booßen abgestellt war.

Geblitzt wird heute in der Walter-Korsing-Straße.

Blitzer