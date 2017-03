Polizeibericht Seelow vom 08.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (moz) Neuhardenberg(dos) Auch in diesem Jahr hält das Dorfmuseum Alte Schule zum Saisonstart wieder Neues bereit. Am 21. März wird um14.30 Uhr die nächste Sonderausstellung eröffnet. Ihr Titel:„Fotografie und Ansicht“ und 10 Jahre Partnerschaft Heimatverein Neuhardenberg undZ Biegem Mysli“. Letzterer ist der polnische Partnerverein, der seit Jahren an Veranstaltungen in Neuhardenberg teilnimmt und zu dessen Höhepunkten auch stets Vertreter aus dem Oderland nach Mysliborz fahren. Die Ausstellungssaison des Flugplatzmuseums auf dem Areal des Flugplatzes beginnt erst am 9. Mai.