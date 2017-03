Bußgeld für säumige Eltern

artikel-ansicht/dg/0/

Letschin (MOZ) Sollen Eltern, die ständig ihre Kinder länger in der Kita betreuen lassen, als vereinbart, extra zur Kassen gebeten werden? Und wie kann man Betreuungsverträge kündigen, wenn es schwere Gründe dafür gibt? Diese Fragen haben die Mitglieder im Letschiner Bildungs- und im Hauptausschuss diskutiert. Anlass sind Entwürfe für neu gefasste Satzungen zur Kindertagesstättenbenutzung, zu Kita-Beiträgen und zu Betreuungsbeiträgen der verlässlichen Halbtagsgrundschule. Die müssen an aktuelle Gesetzlichkeiten angepasst werden. Nunmehr sollen die Kosten für Vesper und Frühstück im Rahmen der Betriebskosten Berücksichtigung finden. Im Sozialausschuss war zudem empfohlen worden, auch ein "Bußgeld" für notorische Zu-Spät-Abholer oder Zu-Früh-Bringer festzulegen. Vorgeschlagen wurde ein Satz von zehn Euro je angefangener halber Stunde. Dies auch nur bei wiederholter Säumigkeit. Ebenso wird es nun auch seitens der Gemeinde ein Kündigungsrecht geben, wenn schwer wiegende Gründe vorliegen.

Norbert Kaul sprach sich generell für solche Sanktionsmaßnahmen aus. Allerdings sollten sie nicht unter den Begriff "Bußgelder" fallen. Vize-Bürgermeisterin Eveline Fiedrowicz berichtete aus dem Kita-Ausschuss, dass dort das Thema im Zusammenhang mit der Verantwortung des Personals diskutiert wurde. "Die Planung erfolgt nach der vereinbarten Betreuungszeit. Wenn sich dann mehr Kinder in der Gruppe befinden, reicht die Personalstärke nicht aus. Es gibt zu wenig Erzieher in der Gruppe", erklärte sie den Grund der Besorgnis. Eltern sollten sich dann um eine verlängerte Betreuungszeit bemühen. Bürgermeister Michael Böttcher hofft, dass allein die Androhung solcher Gebühren in der Satzung für Wirkung sorgt.

Der Sozialausschuss will am 8. Mai öffentlich über die dann neu gefassten Satzungsentwürfe beraten.