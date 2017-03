Claudia Pechstein kommt zum MOZ-Talk

artikel-ansicht/dg/0/

Claudia Pechstein, die ewige Kämpferin, ist am 22. März beim MOZ-Talk mit Musik im Kleist Forum dabei, wird im Gespräch mit den Moderatoren Lilo Wanders und Claudia Seiring vom Geheimnis ihres Alters und ihre Pläne für Olympia 2018 erzählen.

Weitere Talk-Gäste an dem bereits ausverkauften Abend sind die Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Linken, Sahra Wagenknecht, und der Sänger Dirk Michaelis ("Als ich fortging"). Die Frankfurter Rapper Fabian Skopiak und Daniel Jahn stehen ganz am Anfang einer möglichen Musikerkarriere. Ein Wiedersehen gibt es mit Angelika Behnke. Einst war sie in Frankfurt Pfarrerin, seit Dezember wirkt die 43-Jährige als erste Pfarrerin an der Dresdner Frauenkirche. Vor allem an ihre Predigten erinnern sich viele Frankfurter besonders gern.