Nächste Woche erste Bauberatung

Hohenstein (MOZ) Im April wird nun endlich mit dem Umbau des Dorfgemeinschaftshauses Hohenstein begonnen. Bürgermeisterin Elke Stadeler kündigte am Dienstagabend in der Ortsbeiratssitzung an, dass es Mitte der nächsten Woche die Bauanlaufberatung geben werde. Die Bürgermeisterin erinnerte daran, dass der Fördermittelbescheid über knapp 120 000 Euro aus EU-Töpfen seit Mitte Februar vorliegt. Die Baugenehmigung war bereits vorher erteilt, die Aufträge ebenfalls vergeben worden.