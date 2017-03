Masterplan und Rathausstandort abgesegnet

artikel-ansicht/dg/0/

Brieselang (MOZ) Der Gemeindeentwicklungsausschuss in Brieselang hat am Dienstagabend den Masterplan für die Entwicklung des Zentrums befürwortet. Zudem wurde der favorisierte Standort zugunsten des Baus eines neuen Rathauses ebenfalls einstimmig abgesegnet - jeweils mit empfehlendem Charakter an die Gemeindevertretung. Das hat vor allem Bürgermeister Wilhelm Garn (CDU) gefreut. Er sprach nach der kontrovers, aber sachlich geführten Diskussion "von einem Schritt in die richtige Richtung".