HSV-Mädchen geben wichtige Punkte ab

Leider traten zum zweiten Mal im Punktekampf die Schiedsrichter nicht an. Kathrin Kittel von der OSG Fredersdorf sprang ein und machte einen guten Job.

Der Gastgeber ging zweimal in Führung, der HSV glich wieder aus. Vier Tore in Folge für die Frankfurterinnen zum 6:2 zwangen den OSG-Trainer zum Timeout. Am Vorsprung des HSV änderte sich bis zum 8:5-Pausenstand nicht viel. Die Gäste von der Oder zeigten damit in den ersten 25 Minuten gegen die starken Fredersdorfer eine gute Abwehrleistung.

In der Pause nahm sich der HSV vor, weiter sicher in der Abwehr stehen und den Ball schneller laufen lassen. Auch die bisherige Stärke - Zuspiele an den Kreis - sollte im zweiten Durchgang noch verbessert werden. Nachdem beide Teams je einen Treffer erzielen konnten, riss bei den Frankfurterinnen der Spielfaden und es gab ein Timeout. Dennoch übernahm danach die OSG beim 10:9 die Führung. Der HSV glich noch einmal aus, aber Fredersdorf wurde jetzt von der Euphorie in der Halle getragen und setzte sich auf 14:10 ab. In dieser Phase wirkte das Angriffsspiel des HSV wie gelähmt. Mit einer Manndeckung in den letzten drei Minuten reichte es nur noch zur Ergebniskorrektur. Die OSG Fredersdorf gewann 15:13, steht jetzt an der Tabellenspitze (16:2), gefolgt vom HSV (14:4). Den Mädchen gebührt ein Kompliment, sie kämpften und gaben sich in dieser spannenden Partie nicht auf.