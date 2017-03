Strausberger verlieren 21 Punkte

artikel-ansicht/dg/0/

Verhandelt wurde der Fall Stephan Wieland, der inzwischen wieder Mitglied des FC Strausberg ist und dort in der Kreisklassen-Mannschaft sowie der Mannschaft der Altherren spielen darf.

Wieland hatte in der vergangenen Saison zur SG Grün-Weiß Rehfelde gewechselt und gehörte dort zum Kader der Landesklasse-Fußballer. In der Sommerpause wechselte Wieland zur TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf und der Verein hatte dem Wunsch auch entsprochen. Trotzdem saß er auf der Ersatzbank im Heimspiel der SG Grün-Weiß gegen Frankonia Wernsdorf am 13. August und gehörte somit offiziell noch zur SG. Fritz Weinmar (Abteilungsleiter Fußball bei der SG) versuchte, den Wechsel von Wieland noch mit einer Rückdatierung wirksam zu machen, was nicht möglich ist.

Das Fatale für die Mannschaften der TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf und der Altherren des FC Strausberg, das Spielrecht (TSG-Kreisligamannschaft) bzw. Zweitspielrecht für den Spielbetrieb Fußball-Kreisliga (Altherren/FC Strausberg) war nicht erteilt. Das Sportgericht des Fußballkreises musste der TSG Rot- Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf ein Spiel (gegen Herrensee/Strausberg) und dem FCS somit sieben seiner Spiele aberkennen (0:2 Tore/Null Punkte). Unter dem Strich sind das 21 Punkte Abzug für den FC Strausberg. Auch das Ergebnis des Pokalspiels, FC Strausberg gegen den FSV Union Fürstenwalde, wurde annulliert und Fürstenwalde ist somit eine Runde weiter. Die Strausberger hatten die Partie mit 5:4 nach dramatischem Spiel mit anschließendem Elfmeterschießen gewonnen.

"Bei aller Brisanz und dem durchaus zu verstehenden Unmut der Betroffenen, das Sportgericht des Kreises hat alle betroffenen Paragraphen beachtet und somit auch völlig richtig gehandelt. Mit der Ablehnung der Berufung sind das Urteil und alle damit verbundenen Konsequenzen des Kreisgerichts auch bestätigt", erklärt Dr. Günter Schachler, der dem Gericht seinerzeit vorsaß, da der amtierende Vorsitzende Hans-Georg Vogel als Mitglied der SG Grün-Weiß Rehfelde in diesem Fall sein Amt nicht ausüben konnte.

Was bleibt, ist ein bitterer Beigeschmack. An sich hätte es gar nicht so weit kommen müssen. Im Zeitalter der elektronischen Datenerfassung und der Weiterverarbeitung von Daten sollte es auch bei der zuständigen Passstelle des FLB inzwischen ein geeignetes Prüfverfahren geben.

1. FV Erkner1452:1233

2. Herzfelde/Rüdersdorf1447:1631

3. MTV Altlandsberg1334:1230

4. Germania Schöneiche1334:1930

5. FC RW Neuenhagen1332:1924

6. SG Bruchmühle1429:2323

7. Petershagen-Eggersdorf1433:2522

8. FC Strausberg1239:1615

9. Hennickendorfer SV1212:4310

10. SV Gartenstadt1319:369

11. SG Klosterdorf/Prötzel1314:418

12. Grün-Weiß Rehfelde148:526

13. SG Lichtenow/Kagel136:454