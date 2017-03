Klaus Stieger schwerer Krankheit erlegen

artikel-ansicht/dg/0/

Müncheberg (MOZ) Zahlreiche regionalhistorische Beiträge in der Märkischen Oderzeitung und in Heimatkalendern Dutzender Jahrgänge tragen seine Handschrift: Klaus Stieger, Gründer und langjähriger Vorsitzender des Heimatgeschichtsvereins Müncheberg.

Der Kreis der brandenburgischen Ortschronisten und Heimathistoriker hat einen seiner profiliertesten Vertreter verloren. Am Montag starb der Müncheberger Regionalhistoriker Klaus Stieger. Seit Monaten kämpfte er gegen seine schwere Erkrankung, vergeblich. Klaus Stieger war auch den Lesern der Märkischen Oderzeitung gut bekannt. Mit vielen interessanten Beiträgen hat er seine Regionalzeitung bereichert und den Menschen die Geschichte des einstigen Kreises Lebus näher gebracht.

Betroffen vom Tod des langjährigen Weggefährten zeigte sich der Bad Freienwalder Regionalhistoriker Reinhard Schmook. Er erinnerte daran, dass das Interesse an der Regionalgeschichte bei Klaus Stieger durch einen Kollegen aus dem Halbleiterwerk Frankfurt, in dem er 1971 als junger Diplom-Ingenieur seine berufliche Laufbahn begann, geweckt wurde. "Neben der Beschäftigung mit der Frankfurter Stadtgeschichte, begann sich Klaus Stieger bald auch für die Bau- und Kirchengeschichte des Lebuser Landes zu interessieren. Als er 1979 mit seiner Frau nach Müncheberg zurückkehrte, erwachte sein nachhaltiges Interesse an der Geschichte seiner Heimatstadt", blickt Schmook zurück.

Klaus Stieger verfügte über eine große Sammlung gegenständlicher, bildlicher und schriftlicher Quellen zur Geschichte Münchebergs, bereicherte damit u. a. die 750-Jahr-Feier 1982. Er wirkte in der Kulturbund-Ortsgruppe, war Initiator bei der Gründung des Müncheberger Heimatvereins 1990, den er 15 Jahre leitete. Er veröffentlichte mehrere Bücher, schrieb als Mitglied im Redaktionskollegium des Kreisjahrbuches Märkisch-Oderland viele Beiträge. "Sie enthielten teilweise ganz neue, von ihm bei fleißigen Archivstudien entdeckte heimatgeschichtliche Erkenntnisse", würdigt Reinhard Schmook. "Als profunder Kenner der Regionalgeschichte unserer engeren Heimat war er für mich als hauptamtlich tätiger Museumsleiter stets ein Partner auf Augenhöhe, mit dem mich neben der Arbeit an heimatgeschichtlichen Publikationsprojekten auch eine langjährige Freundschaft verband", resümiert der Bad Freienwalder und lobt seine stets freundliche, den Menschen zugewandten Art.

Die Beisetzung von Klaus Stieger findet am 16. März um 11 Uhr auf dem evangelischen Friedhof in Müncheberg statt.