WLAN für Fregatte "Brandenburg"

Potsdam (MOZ) Durch eine Spende von Unternehmern wird die Fregatte "Brandenburg" mit flächendeckendem WLAN ausgestattet. Bislang existierte auf dem Marine-Schiff nur unzureichender Internetempfang für die Besatzung, teilte der Wirtschaftsverein Pro Brandenburg mit. Die Verbindung nach Hause werde jedoch meist nur auf diesem Weg gehalten, so Vereinsgeschäftsführer Andreas Kimmel. Die Spende wurde am Mittwoch in Potsdam vom früheren Ministerpräsidenten Manfred Stolpe und seiner Frau Ingrid, der Taufpatin der Fregatte, dem Kapitän und Offizieren überreicht.

Die Fregatte ist in Wilhelmshaven (Niedersachsen) stationiert und war mehrfach an Auslandseinsätzen beteiligt. In der übernächsten Woche läuft das Schiff zu einem Einsatz im Mittelmeer aus. An Bord sind 240 Besatzungsmitglieder, darunter viele Soldaten aus Brandenburg.