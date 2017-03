Anwohner empört über Kahlschlag

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Von wegen Waldstadt! Karin Knoll* und Peter Kapps* argwöhnen, dass die Verantwortlichen im Rathaus gerade dabei sind, den grünen Ruf Eberswaldes gründlich zu ruinieren. Beide Rentner sind im Leibnizviertel zu Hause und mussten erleben, dass direkt vor ihrer Haustür Bäume weichen mussten. Sie wohnt an der Robert-Koch-Straße, in der vier Ahorne der Motorsäge zum Opfer fielen, er bedauert, dass auf dem Grünstreifen am Parkplatz entlang der Georg-Friedrich-Hegel-Straße neun Pappeln gefällt wurden. Beide haben vergeblich versucht, in der Stadtverwaltung die Gründe dafür zu erfahren.